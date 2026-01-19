Triple H ha recentemente chiarito una questione emersa nei mesi scorsi riguardo R-Truth. Nonostante le voci di un suo rilascio ufficiale, il dirigente WWE ha confermato che l’atleta non è mai stato licenziato formalmente. Questa dichiarazione fornisce una nuova prospettiva sulla gestione del wrestler e sui recenti sviluppi all’interno della federazione, contribuendo a chiarire alcuni punti rimasti ambigui tra i fan.

Tutti ricordiamo, a ridosso di Money In The Bank 2025, del rilascio di R-Truth, della rivolta dei fan e del ritorno di Killings al precedente citato PLE, a distanza di mesi, Triple H, ci rivela la verità. C’è stato un fraintendimento. In un’anteprima della seconda stagione di WWE Unreal, pubblicata il 19 gennaio 2026, Triple H ha confermato che R-Truth non è mai stato effettivamente licenziato dalla compagnia, nonostante il suo stesso post sui social media all’epoca affermasse il contrario. Il problema? Un’interruzione nelle trattative contrattuali e una mancanza di comunicazione. Triple H ha spiegato che la WWE e Truth si sono trovati in una situazione di stallo finanziario durante le trattative per il rinnovo e, sebbene la compagnia abbia lasciato scadere il suo contratto, non lo ha mai formalmente licenziato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H rivela che R-Truth non è mai stato rilasciato ufficialmente

Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate, fermato il killer che era stato rilasciato: è Marin Jelenik. Come è stato catturatoNella stazione di Bologna, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato vittima di un omicidio avvenuto nel parcheggio.

Leggi anche: WWE: Joe Hendry assieme a Otis, Tozawa e R-Truth, ridicolizza The Miz in un match a tema natalizio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

#wrestling #Cmpunk La stella della WWE CM Punk rivela cosa lo ha messo a disagio: CM Punk non ha mai avuto paura di esprimere opinioni impopolari CM Punk non ha mai avuto paura di esprimere opinioni impopolari e continua a mantenere la stessa attit - facebook.com facebook