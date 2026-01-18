WWE | CJ Perry e quel tweet in character che le costò il gelo del backstage WWE

CJ Perry, nota ai fan come Lana, ha condiviso un episodio della sua esperienza in WWE in cui un tweet scritto in character causò tensioni nel backstage. Questo episodio ha portato a fraintendimenti con il team creativo, evidenziando le difficoltà di mantenere l’autenticità del personaggio senza compromettere i rapporti professionali. Un esempio di come le scelte sui social possano influenzare la carriera nel mondo del wrestling.

CJ Perry, conosciuta dai fan del wrestling come Lana, ha raccontato uno dei momenti più scomodi della sua esperienza in WWE: quando un semplice tweet, scritto rigorosamente in character, scatenò attriti nel backstage e fece credere al team creativo che avesse oltrepassato il limite. Durante la sua apparizione a Ring the Belle, Perry ha spiegato che tutto ebbe origine dal suo match titolato televisivo contro Naomi. Riguardando l'incontro, si accorse che la sua spalla non era completamente a terra al momento dello schienamento. Fedele al suo personaggio heel, decise di portare la questione su Twitter, convinta di stare semplicemente arricchendo la storyline: "Sono andata su Twitter come facevo sempre, da heel.

WWE: Le prime immagini del logo di WWE 2K26, che richiama la Attitude Era

Sono apparse le prime immagini del nuovo logo di WWE 2K26, ispirato alla Attitude Era. Al momento, il gioco non ha ancora rilasciato teaser o trailer ufficiali, anche se nello stesso periodo dell’anno scorso si iniziava già a parlare di WWE 2K25. Restano quindi da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere dettagli e date di uscita.

