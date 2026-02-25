Un annuncio atteso ha catturato l’attenzione di pubblico di Atlanta e degli appassionati in tutto il mondo: AJ Styles entrerà a pieno titolo nella nuova era guidata da Stephanie McMahon. L’indicazione ha trovato conferme anche grazie a un intervento autorevole proveniente dall’alto, che ha sottolineato l’importanza della scelta e del ruolo di Styles nel futuro della divisione. La comunicazione ufficiale ha collocato Styles al centro della scena, delineando una leadership che ruota intorno a una figura capace di combinare qualità atletiche e integrità professionale. The Undertaker ha contribuito a un’apertura di atmosfera, lasciando intendere la portata dell’ingresso del Phenomenal One nel roster di riferimento. Le dichiarazioni della dirigenza hanno fatto leva sull’immagine di Styles come modello di riferimento, capace di influenzare i colleghi senza rinunciare alla propria identità sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - AJ Styles nella Hall of Fame WWE: il tributo di Triple H

