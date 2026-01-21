Al via il tour europeo di Lucio Corsi già sold out alcune date

Lucio Corsi annuncia il suo Tour Europeo 2026, con tappe in diverse città del continente. Dopo aver riscosso successo in Italia, il musicista si prepara a portare la sua musica sui palchi dei principali club europei. Alcune date sono già sold out, testimonianza del crescente interesse verso il suo talento. Il tour rappresenta un'importante occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni, in un percorso che unisce musica e cultura europea.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Lucio Corsi è pronto per la sua nuova avventura live con il " Tour Europeo 2026 ", che lo porterà ad esibirsi per la prima volta sui palchi dei club delle principali città europee. Il cantautore attraverserà l'Europa insieme ai suoi musicisti in tour bus, per un’esperienza artistica di altri tempi. Già sold out tre date. Sono andate già sold out le date di Varsavia, Berlino e Amsterdam. La tournée, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, partirà il 24 gennaio dal Padiglione Conza di Lugano in Svizzera per poi proseguire a Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino, Bruxelles, Londra, Lussemburgo, Amsterdam; chiuderà il giro di concerti Parigi il 15 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sabato prende il via il primo tour europeo di Lucio Corsi, artista italiano noto per il suo stile unico.

