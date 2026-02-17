Sabato 21 febbraio, a San Sebastiano al Vesuvio, il PalaWojtyla ospiterà il grande show di wrestling “I Miti del Wrestling – Il ritorno dei gladiatori”. L’evento, che riporta in città uno spettacolo amatissimo, offre sei match con titoli in palio e ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Sabato 21 febbraio al PalaWojtyla “I Miti del Wrestling – Il ritorno dei gladiatori”: sei titoli in palio e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. San Sebastiano al Vesuvio – L’adrenalina è pronta a esplodere: il grande wrestling fa tappa a Napoli. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà “I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, un evento imperdibile con grandi star internazionali e ben sei titoli in palio, per una vera Night of Champions a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A brillare sarà soprattutto il match valido per il titolo il campione di campione dell’Unione Europea de I Miti del Wrestling: il romano Flavio Augusto, affronterà il temibile Luke Astaroth, un gigante da 140 kg. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Sebastiano al Vesuvio, torna il grande show de I Miti del Wrestling

I miti del wrestling: il ritorno dei gladiatori a San Sebastiano al VesuvioIl wrestling torna a San Sebastiano al Vesuvio perché gli organizzatori vogliono offrire uno spettacolo emozionante ai fan locali.

