WrestleRama 2026 a Castelsangiovanni lo spettacolo del grande wrestling

Il 11 aprile, a Castelsangiovanni, si terrà nuovamente uno spettacolo di wrestling professionistico dopo quasi vent’anni di assenza. L’evento, denominato WrestleRama 2026, porterà nel Piacentino una serata dedicata a questa disciplina, che torna a essere protagonista dopo molto tempo. La manifestazione prevede incontri tra vari atleti del settore, attirando appassionati e spettatori locali.

Segnate questa data sul calendario: sabato 11 aprile. Dopo quasi vent’anni di assenza, il wrestling professionistico italiano torna a ruggire nel Piacentino. La Italian Championship Wrestling (Icw), la sigla che da un quarto di secolo porta in Italia lo sport-spettacolo più elettrizzante del mondo, sceglie il Palacastello di Castelsangiovanni per una delle sue serate più attese: WrestleRama 2026. Un ritorno carico di emozione, perché l’ultima volta che la Icw calcò un ring a Castello era il lontano 2007. E l’appuntamento promette di essere memorabile. «Abbiamo voluto ricominciare alla grande – spiega l’organizzatore Emilio Bernocchi – con un cast stellare e un palazzetto moderno come il Palacastello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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