Wilma De Angelis compie 96 anni, festeggiando quasi un secolo di vita. Nel corso degli anni ha avuto un legame con il cantante Little Tony e ha condiviso una relazione con il giornalista Rivera. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi momenti di soddisfazione sia sul piano personale che professionale. La cantante ha attraversato diversi decenni, lasciando tracce della sua carriera e delle sue relazioni nel mondo dello spettacolo.

Wilma De Angelis spegne 96 candeline: la sua è stata una vita ricca d’amore, con grandi soddisfazioni personali e professionali. La sua è stata una esistenza votata alla musica, con nove canzoni a Sanremo, prima di dedicarsi ai libri di cucina e alle trasmissioni. Wilma De Angelis, 96 anni d’amore. Festeggia 96 anni Wilma De Angelis: dietro il suo sorriso e la rassicurante immagine, si cela una vita sentimentale vissuta con estrema discrezione, fatta di grandi passioni e rinunce consapevoli. La cantante milanese ha raggiunto il successo in giovanissima età, negli anni Sessanta, quando salì per la prima volta sul palco dell’Ariston. Proprio... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Wilma De Angelis compie 96 anni, dal legame con Little Tony alla storia con Rivera

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Buon compleanno a . La ciclonica artista, cantante e conduttrice televisiva, è nata nel 1930! #wilmadeangelis #canzoniromantiche #buoncompleanno - facebook.com facebook