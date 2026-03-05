Il tennista Djokovic ha commentato la possibile ripresa di Serena Williams, affermando di avere la sensazione che si stia preparando a tornare in campo. Ha aggiunto di non aver ancora parlato con lei, ma di percepire un segnale di un suo possibile ritorno. Le sue parole sono state rilasciate durante un evento sportivo, senza ulteriori dettagli sulla situazione attuale di Williams.

“Penso che stia tornando, ma non lo so, non ho ancora parlato con lei, ma la sensazione è che si stia preparando per farlo”. Così Novak Djokovic nel corso del media day a Indian Wells a proposito del possibile ritorno in campo di Serena Williams. “Non sappiamo ancora dove e quando, se in singolare o in doppio, e anche io se fossi in lei lo terrei segreto. Potrebbe giocare un paio di tornei in doppio con Venus, sarebbe bello da vedere dal mio punto di vista e anche da quello dei tanti tifosi”, ha aggiunto parlando poi delle proprie sensazioni dopo la finale raggiunta agli Australian Open. “Bello essere di nuovo qui a Indian Wells, un torneo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Djokovic: “Penso che Serena Williams stia tornando”

Leggi anche: Iran: senatore Usa Graham, 'prove credibili che stia tornando ad arricchire uranio'

Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV: “Penso che stia parlando di lingerie”Daniel Bravo, ex calciatore, anche del Parma, ora commentatore TV, è finito nella bufera in Francia per commenti sessisti nei confronti di Gaetane...

Contenuti utili per approfondire Serena Williams.

Temi più discussi: Djokovic confida nel ritorno di Serena Williams: Credo che tornerà; Novak Djokovic è sicuro che Serena Williams tornerà a giocare a tennis!; ATP Indian Wells, Djokovic: Perché smettere finché ho la qualità? Sono ancora n.3 al mondo; Da Sinner-Alcaraz a Lendl-McEnroe. Tanti confronti e trend bugiardi.

La carica di Djokovic: Posso ancora vincere uno Slam. Poi si sbilancia su Serena WilliamsL’ex numero 1 del mondo ha toccato vari argomenti durante la conferenza stampa che precede il suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells Novak Djokovic ha scelto Indian Wells come suo primo torneo uf ... tennisitaliano.it

ATP Indian Wells, Djokovic: Perché smettere finché ho la qualità? Sono ancora n.3 al mondoDjokovic, Tennis - Interviste | Il serbo: Penso Serena Williams tornerà. Non ne ho certezza, ma dovessi scegliere una data direi Wimbledon. Ho svolto la miglior preparazione degli ultimi quattro anni ... ubitennis.com

Il serbo: "Penso Serena Williams tornerà. Non ne ho certezza, ma dovessi scegliere una data direi Wimbledon. Ho svolto la miglior preparazione degli ultimi quattro anni" - facebook.com facebook

Il ritorno di Serena Venus non lo smentisce… anzi Ormai è noto: Serena Williams può ufficialmente tornare a competere nei tornei internazionali. E sulla sua preparazione alle gare c’è già chi può rassicurare Venus. Alycia Park, infatti, ha svelato di aver sc x.com