Vuelle Miniotas salta la prima in Nazionale Potrebbe giocare la gara di lunedì in patria

Miniotas non è stato inserito nella rosa della Lituania per la prima partita contro l’Islanda e potrebbe tornare in campo lunedì durante la partita in patria. La sua assenza nella formazione ufficiale è stata evidente, mentre l’allenatore ha annunciato la possibile convocazione per la prossima sfida. La partita si è giocata senza di lui, ma il suo nome rimane in lizza per le prossime occasioni.

E’ rimasto fuori dai dodici nella prima partita della Lituania contro l’Islanda, Miniotas. Al giocatore, convocato in Nazionale per le due partite di qualificazione ai mondiali, magari sarà dispiaciuto, ma di sicuro in casa Vuelle avranno tirato un sospiro di sollievo: un rischio corso in meno per il lungo che la società sta conservando come una reliquia in una teca di cristallo dall’inizio dell’anno, perché fondamentale per tener su la baracca sotto i tabelloni. Dopo la gara di ieri a Rejkjavik, lunedì ci sarà il retour-match in patria, a Klaipeda: può darsi che Regimantas venga schierato e se lo meriterebbe pure. "Quando è arrivata la convocazione è venuto in sede ad abbracciarci tutti" ha rivelato coach Spiro Leka. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Miniotas salta la prima in Nazionale. Potrebbe giocare la gara di lunedì in patria Vuelle: settimana relax, tranne per MiniotasUno di quelli che ha tirato maggiormente la carretta nel corso di questo campionato, e cioè Miniotas, il. Leggi anche: Vuelle acchiappatutto in un gennaio super: "Re" Miniotas è l’mvp straniero del mese Altri aggiornamenti su Vuelle. Vuelle, Miniotas salta la prima in Nazionale. Potrebbe giocare la gara di lunedì in patriaIl lungo fuori dai 12 nella sfida di ieri in Islanda. Coach Leka: Questa convocazione lo ha reso orgoglioso, è venuto ad abbracciarci in sede ... ilrestodelcarlino.it Vuelle: settimana relax, tranne per MiniotasIl pivot ha raggiunto la Lituania per aggregarsi alla Nazionale del suo Paese. Euforia in società: si riapre con Cremona il secondo anello ... ilrestodelcarlino.it