Il Napoli vince ancora, questa volta grazie a un gol di Hojlund all’11’ che decide la partita. La squadra di Spalletti non molla, nonostante le difficoltà e le tensioni. I tre punti conquistati mantengono il sogno dello scudetto vivo, anche se la strada resta lunga. La squadra si impegna a dare il massimo, come chiesto anche dal tecnico, e continua a credere nella possibilità di difendere il titolo fino all’ultimo minuto.

Tempo di lettura: 3 minuti Partiamo dalla fine. Il Napoli è vivo e continua a lottare. Quello che voleva Conte e che era anche nel senso delle parole dette nei confronti di Spalletti era proprio questo: finchè c’è questo scudetto attaccato sul petto, la formazione partenopea è chiamata a dare il massimo e provare a difenderlo fino alla fine. Uno sforzo di resilienza, una capacità di reazione e una voglia di rendere la vita dell’ Inter difficile come non mai. Questo emerge dalla trasferta di Genova, tre punti presi sul gong in una condizione che avrebbe abbattuto un toro: 2 a 2 e un uomo in meno con più di 20? da giocare, recupero compreso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un Napoli infinito, Hojlund dagli undici regala tre punti pesantissimi

Il tecnico della Roma torna a puntare sui suoi giocatori più affidabili: Hojlund, McTominay e Di Lorenzo.

