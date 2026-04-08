Dopo il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, il settore dell’aviazione civile non ha ancora ripreso i livelli di normalità. I prezzi dei biglietti rimangono elevati, e i costi del carburante continuano a influenzare la situazione. La ripresa completa sembra essere ancora lontana, con le compagnie aeree che devono affrontare le conseguenze di questa instabilità.

Il settore dell'aviazione civile non vedrà un ritorno immediato alla normalità nonostante il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, a causa del ritardo nella stabilizzazione dei prezzi dei biglietti e dei costi del carburante. Willie Walsh, al vertice dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, ha chiarito che l'industria necessita di diversi mesi per recuperare i livelli di fornitura energetica necessari. Il problema principale risiede nelle interruzioni subite dall . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli a prezzi alti: l’effetto Iran blocca il ritorno alla normalità

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