L’Iran continua a risentire delle conseguenze della guerra, che si riflettono sui prezzi dei carburanti, ormai elevati rispetto al passato. La riduzione dei voli aerei è un'altra conseguenza diretta, con compagnie che hanno limitato le operazioni a causa di costi crescenti e restrizioni di mercato. Le variazioni nei prezzi dei carburanti influenzano anche altri settori, contribuendo a un quadro economico complesso e in evoluzione.

L’ Iran e l’ effetto della guerra continua, e si abbatte sul costo dei carburanti. Un impatto che sta portando all’ inesorabile salita dei prezzi e, adesso, anche alla riduzione dei voli aerei per via del contingentamento del cherosene che dallo Stretto di Hormuz, causa conflitto in corso, non riesce più a passare. Rientra il rischio cherosene per Brindisi. Il rischio che si era diffuso in un primo momento però è rientrato. Almeno negli scali pugliesi, dove si erano susseguite le voci su uno stop pianificato dei voli per mancanza di carburante aereo. “Non c’è stato nessun problema a Brindisi o negli altri aeroporti pugliesi – fanno sapere da Aeroporti di Puglia, smentendo problemi nell’approvvigionamento di carburante – i rifornimenti vengono effettuati regolarmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, continua l’effetto sui carburanti: prezzi alti e voli aerei ridotti

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L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezziGli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa.

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