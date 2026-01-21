Vacanze di Pasqua e caro voli prezzi già alti | scatta l’allarme delle associazioni

Durante le vacanze di Pasqua, i costi dei voli sono già elevati, sollevando preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori. Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e Cgil Sicilia hanno scritto alle istituzioni regionali e nazionali, richiedendo urgentemente un tavolo di confronto per affrontare i rincari e tutelare i cittadini durante il periodo di massima mobilità.

Federconsumatori Sicilia e l'associazione Nun si parti, insieme a Cgil Sicilia, hanno inviato una lettera alla presidenza della Regione Siciliana e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale dedicato ai rincari dei.

