Via alle Olimpiadi | tutto quello che c' è da sapere il bresciano che già sogna medaglia

Venerdì 6 febbraio segna il giorno tanto atteso: la fine del viaggio della fiamma olimpica e l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Manca poco, e in tutta Italia, tra cui il Brescia, si preparano a vivere l’evento che promette di portare sport, emozioni e tanto entusiasmo.

