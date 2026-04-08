Viviano non ha dubbi | Senza i due torti arbitrali subiti contro l’Atalanta non si parlerebbe neanche di lotta Scudetto…

Da internews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere dell’Inter ha dichiarato che senza due decisioni arbitrali a sfavore contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra non sarebbe coinvolta nella corsa al titolo. La sua opinione è stata espressa durante una trasmissione online dedicata alle vicende calcistiche, in cui ha commentato la situazione attuale della squadra milanese e le partite recenti. Le sue parole sono state raccolte e riportate dai media sportivi nei giorni successivi.

Inter News 24 Viviano, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell’Inter e della lotta Scudetto che vede i nerazzurri protagonisti. Il dibattito sul reale valore di Lautaro Martinez nell’economia del gioco dell’Inter si è acceso durante l’ultimo episodio del podcast Cose Scomode. Giorgia Rossi ha aperto il confronto con una riflessione sul prestigio dell’attaccante: «Non capisco se Lautaro è un giocatore, non dagli interisti, ma sottovalutato. Gli si imputa di non essere decisivo nei big-match e nelle partite che contano». La replica di Fabrizio Biasin ed Emiliano Viviano è stata immediata: «Non è vero». Rossi ha poi approfondito l’analisi: «Poi però guardi quanto crea l’Inter senza Lautaro e quanto con Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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