Il portiere dell’Inter ha dichiarato che senza due decisioni arbitrali a sfavore contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra non sarebbe coinvolta nella corsa al titolo. La sua opinione è stata espressa durante una trasmissione online dedicata alle vicende calcistiche, in cui ha commentato la situazione attuale della squadra milanese e le partite recenti. Le sue parole sono state raccolte e riportate dai media sportivi nei giorni successivi.

Inter News 24 Viviano, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell’Inter e della lotta Scudetto che vede i nerazzurri protagonisti. Il dibattito sul reale valore di Lautaro Martinez nell’economia del gioco dell’Inter si è acceso durante l’ultimo episodio del podcast Cose Scomode. Giorgia Rossi ha aperto il confronto con una riflessione sul prestigio dell’attaccante: «Non capisco se Lautaro è un giocatore, non dagli interisti, ma sottovalutato. Gli si imputa di non essere decisivo nei big-match e nelle partite che contano». La replica di Fabrizio Biasin ed Emiliano Viviano è stata immediata: «Non è vero». Rossi ha poi approfondito l’analisi: «Poi però guardi quanto crea l’Inter senza Lautaro e quanto con Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano non ha dubbi: «Senza i due torti arbitrali subiti contro l’Atalanta non si parlerebbe neanche di lotta Scudetto…»

Juventus, l’ipocrisia di Chivu che denuncia i torti arbitrali contro l’AtalantaNel match di Sabato giocato contro l’Atalanta, Christian Chivu ha avuto da recriminare per due episodi.

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Viviano: Buffon? Inarrivabile. Tra Perin e Di Gregorio? Scelgo il primoEmiliano Viviano ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset, analizzando i migliori portieri della Serie A e non solo. Alla domanda sul miglior estremo difensore ... tuttojuve.com

Nell'ultima puntata di ‘Elastici’, Emiliano Viviano ha sottolineato come spesso la Juventus di Luciano Spalletti si spenga nel corso della partita, anche quando è in vantaggio. Stefano Ferrè, grazie ai dati di @MathandSport, ha analizzato come in effetti la presta x.com

Emiliano Viviano boccia la stagione di Manu Koné: "Sono rimasto molto deluso da lui quest'anno. Perché ha trovato un allenatore forse il più bravo a far fare il salto di qualità, specie in fase offensiva, a quel tipo di giocatore, e lui non lo fa. Sono rimasto d - facebook.com facebook