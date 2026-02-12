Juventus la società si muove contro Gravina dopo i torti arbitrali

La Juventus ha deciso di agire dopo le decisioni arbitrali che ha ritenuto ingiuste. La società ha preso contatto diretto con Gravina, cercando di fare luce sui torti subiti, in particolare dopo l’episodio del contatto Gila-Cabal. La squadra non si dà per vinta e ora aspetta risposte ufficiali.

Dopo l'episodio molto discusso del contatto Gila-Cabal, la Juventus ha deciso finalmente di muoversi contattando direttamente Gravina. Il retroscena è stato rivelato da Tuttosport. Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un'azione che aveva visto in precedenza anche

