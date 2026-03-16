Durante la partita di sabato tra Juventus e Atalanta, Christian Chivu ha espresso dubbi su due decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno penalizzato la sua squadra. L’ex difensore ha sottolineato come alcuni fischi abbiano influito sull’andamento del match, evidenziando le sue critiche nei confronti delle scelte degli arbitri. La discussione sul ruolo dei fischietti nel calcio continua a essere al centro delle polemiche.

Nel match di Sabato giocato contro l’Atalanta, Christian Chivu ha avuto da recriminare per due episodi. Un atteggiamento opposto rispetto all’episodio Bastoni-Kalulu. Chivu colpito dal Karma Le parole di Chivu nel post partita tra Juventus e Inter erano state chiare, “A spetto ancora un allenatore che venga in sala stampa ad ammettere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ipocrisia di Chivu che denuncia i torti arbitrali contro l’Atalanta

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