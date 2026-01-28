Lorenzo Musetti ha dovuto interrompere la partita agli Australian Open. L’italiano aveva vinto i primi due set contro Novak Djokovic, ma poi ha sentito dolore all’adduttore. Ha fatto tutti gli esami per controllare la situazione, sperando di poter continuare, ma alla fine ha deciso di ritirarsi. La sua corsa si ferma ai quarti di finale, lasciando il pubblico senza il suo miglior tennis.

Lorenzo Musetti era avanti di due set a zero contro Novak Djokovic nel quarto di finale degli Australian Open. Ma è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico, consegnando dunque la vittoria al serbo. Le parole del tennista italiano riportate da Sky Sport: “Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, non capisco tutti questi infortuni. Faremo degli esami e vedremo. Ho sentito male nella zona dell’adduttore, il dolore cresceva e non potevo muovermi. Così è davvero doloroso. Oggi ho giocato una delle migliori partite della mia vita, per importanza e per pesantezza di palla, mettendo in difficoltà il giocatore che più ha vinto nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Musetti: “Ho sentito dolore all’adduttore, avevo fatto tutti gli esami per scongiurare che questo potesse accadere”

Lorenzo Musetti ha annunciato di aver dovuto abbandonare i quarti di finale degli Australian Open 2026 a causa di un infortunio.

