Maria Grazia Chiuri, ex direttrice creativa di Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli, ricorda il rapporto con lo stilista durante la camera ardente. In un contesto di grande rispetto, sottolinea il legame personale e il senso di famiglia che caratterizzavano quei momenti, evidenziando l’affetto e l’umanità di una figura importante nel mondo della moda.

R oma, 21 gen. (askanews) – “Avevo un rapporto personale con lui, era un’altra epoca, c’era un senso di comunità e di famiglia, e poi lui era molto paterno”. Leggi anche › I debutti della moda non sono finiti. Da Demna a Maria Grazia Chiuri, chi sfilerà per la prima volta nel 2026 Così Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio Valentino negli anni dopo l’addio dello stilista alle passerelle, arrivando alla camera ardente di Valentino a Roma in piazza Mignanelli. “Devo dire un grande grazie per aver condiviso una parte di vita insieme” ha aggiunto. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Maria Grazia Chiuri su Valentino: «Avevo un rapporto personale con lui» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio Valentino, alla camera ardente dello stilista

Valentino, a Roma apre oggi la camera ardente dello stilista

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza Mignanelli

