Ieri l’ex granata ha parlato a Palermo | Agosto mese più difficile della mia vita quando mia moglie si è sottoposta a esami su esami Magnani racconta il suo dramma familiare | Momenti durissimi avevo deciso di smettere

Da sport.quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri Giangiacomo Magnani si è presentato davanti ai giornalisti a Palermo per la sua prima conferenza stampa dopo il ritorno in rosanero. Il difensore ha raccontato il periodo più difficile della sua vita, quello in cui sua moglie si è sottoposta a numerosi esami e lui ha pensato di mollare tutto. “Agosto è stato il mese più complicato, non riuscivo a dormire, avevo deciso di smettere”, ha detto Magnani. Poi ha aggiunto che è ancora qui grazie al supporto di Palermo e Reggiana, due club che sono stati fondamentali

"Avevo deciso di smettere, sono ancora qui grazie al Palermo e alla Reggiana ". Giangiacomo Magnani ieri ha fatto luce sulla propria vicenda umana e professionale nella prima conferenza stampa dopo il ritorno in rosanero. Il classe ’95 ha vestito il granata da settembre a dicembre collezionando 11 presenze. "Durante il ritiro estivo mia moglie Eleonora si è sottoposta ad un esame diagnostico - ha esordito Magnani, trattenendo a stento le lacrime - che ha rivelato un dubbio, poi purtroppo confermato. Agosto è stato il mese più difficile della mia vita, esami su esami: avevo deciso di smettere. Non avevo intenzione di continuare a giocare a calcio e avevo comunicato al Palermo questa scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ieri l8217ex granata ha parlato a palermo agosto mese pi249 difficile della mia vita quando mia moglie si 232 sottoposta a esami su esami magnani racconta il suo dramma familiare momenti durissimi avevo deciso di smettere

© Sport.quotidiano.net - Ieri l’ex granata ha parlato a Palermo: "Agosto mese più difficile della mia vita, quando mia moglie si è sottoposta a esami su esami». Magnani racconta il suo dramma familiare: "Momenti durissimi, avevo deciso di smettere»

Approfondimenti su Magnani Palermo

Magnani a cuore aperto: "Avevo deciso di smettere, sono ancora qui grazie al Palermo e alla Reggiana"

Giangiacomo Magnani torna a indossare la maglia del Palermo, dopo essere stato in prestito alla Reggiana.

Cagliari, Maiello svela: «Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita. Mi ha accolto in casa sua, mi ha perdonato. Io avevo già deciso di non rapirlo»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Magnani Palermo

Argomenti discussi: Torino-Lecce si avvicina. L'ex Lucarelli: è un crocevia per la salvezza; Rivoluzione granata: fuori Martignoni, al timone c'è Krasniqi; Auguri a Lyanco: l’ex giocatore granata compie 29 anni; Reggiana, chiuse due trattative. Habemus Vicari, Stulac ai saluti.

ieri l ex granataIeri l’ex granata ha parlato a Palermo: Agosto mese più difficile della mia vita, quando mia moglie si è sottoposta a esami su esami». Magnani racconta il suo dramma ...Avevo deciso di smettere, sono ancora qui grazie al Palermo e alla Reggiana. Giangiacomo Magnani ieri ha fatto luce sulla ... sport.quotidiano.net

Verona, circolano i nomi del dopo ZanettiIn casa Verona, dopo la pesante sconfitta di ieri a Cagliari per 4-0, si valuta la posizione di Paolo Zanetti. Il tecnico veneto, ex giocatore granata, potrebbe essere esonerato già ... torinogranata.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.