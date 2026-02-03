Ieri l’ex granata ha parlato a Palermo | Agosto mese più difficile della mia vita quando mia moglie si è sottoposta a esami su esami Magnani racconta il suo dramma familiare | Momenti durissimi avevo deciso di smettere

Ieri Giangiacomo Magnani si è presentato davanti ai giornalisti a Palermo per la sua prima conferenza stampa dopo il ritorno in rosanero. Il difensore ha raccontato il periodo più difficile della sua vita, quello in cui sua moglie si è sottoposta a numerosi esami e lui ha pensato di mollare tutto. “Agosto è stato il mese più complicato, non riuscivo a dormire, avevo deciso di smettere”, ha detto Magnani. Poi ha aggiunto che è ancora qui grazie al supporto di Palermo e Reggiana, due club che sono stati fondamentali

"Avevo deciso di smettere, sono ancora qui grazie al Palermo e alla Reggiana ". Giangiacomo Magnani ieri ha fatto luce sulla propria vicenda umana e professionale nella prima conferenza stampa dopo il ritorno in rosanero. Il classe '95 ha vestito il granata da settembre a dicembre collezionando 11 presenze. "Durante il ritiro estivo mia moglie Eleonora si è sottoposta ad un esame diagnostico - ha esordito Magnani, trattenendo a stento le lacrime - che ha rivelato un dubbio, poi purtroppo confermato. Agosto è stato il mese più difficile della mia vita, esami su esami: avevo deciso di smettere. Non avevo intenzione di continuare a giocare a calcio e avevo comunicato al Palermo questa scelta.

