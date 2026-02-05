Visite fiscali docenti e ATA | orari di reperibilità e sanzioni in caso di assenza
Quando un docente o un collaboratore scolastico si ammala, deve rispettare le regole sulla reperibilità previste dalla legge. Se non si presenta o non risponde durante gli orari stabiliti, rischia sanzioni. Le visite fiscali sono diventate più frequenti, e le scuole controllano più attentamente chi dichiara malattia. È importante conoscere bene gli orari di reperibilità e rispettarli per evitare problemi.
In caso di assenza per motivi di salute, il personale della scuola, docente e ATA, è soggetto a obblighi di reperibilità definiti dalla normativa vigente. Le regole si applicano per tutta la durata indicata nel certificato medico, senza distinzione tra giorni feriali, sabati, domeniche o festività. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
