Visitare la torre romana nascosta e le altre attività di aprile al Museo Archeologico

Il Museo Archeologico di Milano ha annunciato il calendario delle iniziative per aprile, tra cui visite guidate a una torre romana poco conosciuta, laboratori per bambini e aperture straordinarie di alcuni ambienti normalmente accessibili solo in occasioni speciali. Le attività sono rivolte a diversi pubblici e prevedono anche momenti di approfondimento sulla storia locale. Gli eventi si svolgeranno nel corso del mese, offrendo opportunità di scoperta e partecipazione.

Il Civico museo archeologico di Milano ha diffuso il programma delle attività previste per il mese di aprile, che include visite guidate tematiche, laboratori per bambini e aperture straordinarie di spazi solitamente chiusi al pubblico. La struttura di corso Magenta 15 propone un calendario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Le Sentinelle di pietra sullo Stretto, incontro al Museo archeologico nazionaleMercoledì 25 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale Sala Conferenze alle ore 17,15 si terrà l'incontro su:"Le Sentinelle di pietra sullo... Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologicoLa mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo. Temi più discussi: Visitare la torre romana nascosta e le altre attività di aprile al Museo Archeologico; Tutti i musei statali di Roma gratuiti a Pasqua e aperti a Pasquetta; Cosa fare a Pasqua a Roma e nel Lazio - Radio Globo; Musei gratis e aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta, tutte le mostre in programma. Domenica al Museo a Roma il 2 giugno 2024, i musei e i siti archeologici da visitare gratisIngresso libero nei luoghi della cultura della Capitale per la giornata di domenica 2 giugno 2024. Musei di Roma Capitale e anche alcune aree archeologiche aprono gratis al pubblico. L'appuntamento ... fanpage.it Domenica al Museo a Roma il 7 aprile 2024, i musei e i siti archeologici da visitare gratisCome ogni prima domenica del mese, i musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e quelli statali. Questo è l'elenco dei cosiddetti Musei in Comune, contrassegnati ... fanpage.it al Museo Archeologico Nazionale di Verona! Un pomeriggio per tutta la famiglia, tra storia, giochi e scoperta manverona.cultura.gov.it/pasqua-al-manv… @MiC_Italia @museitaliani #MiC #museitaliani #museoarcheoverona #museum #arc x.com Il Civico Museo Archeologico augura a tutti voi una serena e gioiosa Pasqua! Vi ricordiamo che il museo è aperto anche oggi, con ingresso gratuito, dalle 10.00 alle 17.30. Domani, lunedi 6 aprile, il museo rimarrà chiuso. Frammento di mosaico pavimentale - facebook.com facebook