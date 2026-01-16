Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologico
La mostra “Disegno” al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prolungata fino a domenica 1 marzo. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte del disegno attraverso le opere esposte, in un percorso che valorizza il patrimonio culturale locale. La proroga permette ai visitatori di apprezzare ulteriormente questa esposizione, offrendo un momento di riflessione e conoscenza nel contesto museale.
La mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo. Curata da Stella Severini per conto di Intrepido servizi, è stata inaugurata il 7 dicembre. Gli artisti, Giulia Ciacci e Mattia Rossi, hanno usato il disegno non solo per raffigurare l’esistente, ma per schematizzare un’idea, per abbozzare un’opera in modo rapido e sintetico (ma anche molto dettagliato e preciso come nel nostro caso, talvolta riferiti ai reperti esposti al Museo). Di questo genere di schizzi se ne trovano in abbondanza dal Rinascimento in poi. Naturalmente, con il disegno si possono mettere in atto molti altri tipi di comunicazione, perché tracciare delle linee è un linguaggio ancestrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: "Still Life", la mostra al Museo Civico di Zoologia
Leggi anche: Museo civico-archeologico, c'è il bando: "Obiettivo ampliamento e rinnovamento"
Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologico - La mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo. lanazione.it
VERO LAST MINUTE Oggi pomeriggio vi consiglio di andare a Pavia meglio se in treno a visitare il Castello Visconteo che fino a inizio febbraio (e’ stata prolungata) ospita una mostra dedicata alla battaglia di Pavia del 1525 che segno’ l’inizio della dipendenz facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.