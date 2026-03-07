Missili Aster sistemi anti droni ed elicotteri | ecco le dotazioni della Martinengo la nave della Marina militare italiana inviata a Cipro

Una nave della Marina militare italiana, partita da Taranto il 6 marzo, è stata inviata a Cipro. A bordo ci sono missili Aster, sistemi anti droni ed elicotteri. La nave, chiamata Martinengo, rappresenta una componente importante delle forze italiane in quella regione. La partenza è stata comunicata ufficialmente e la nave sta attraversando il Mediterraneo diretto alla sua destinazione.

La partenza -annunciata nei giorni scorsi dal ministro della Difesa, Guidi Crosetto - è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. La nave Martinengo, una nave missilistica della Marina militare italiana, è diretta a Cipro nell'ambito di un'azione coordinata di sicurezza, deterrenza e protezione degli interessi comuni nel Mediterraneo orientale alla quale, oltre all'Italia, partecipano le unità navali anche di Francia, Olanda e Spagna. Qui l'imbarcazione italiana, con poco più di 160 uomini di equipaggio, pattuglierà l'area in questo periodo di grande tensione e instabilità internazionali, che potrebbe sfociare in attacchi da parte dell'Iran.