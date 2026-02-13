L'Atalanta affronta la Lazio domani alle 18 all'Olimpico: la squadra bergamasca punta a vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi alle coppe europee. La gara si gioca in un momento in cui l'Atalanta ha bisogno di rafforzare la propria posizione in classifica, con alcuni giocatori fondamentali in forma.

Bergamo, 13 febbraio – L’Atalanta, domani alle 18 all’Olimpico in casa della Lazio, cerca altri tre punti per continuare la sua risalita verso le posizioni che qualificano alle coppe europee. La Dea però dovrà fare i conti con l’ assenza di De Ketelaere, che starà fermo per le prossime 45 settimane dopo l’intervento chirurgico al menisco, e con Scamacca acciaccato per un fastidio all’anca. Il tecnico Raffaele Palladino però ha abbondanza di scelta sul fronte offensivo: davanti spazio a Raspadori e al bomber Krstovic, che ha siglato sei gol tra campionato e Champions League nell’ultimo mese. L’allenatore nerazzurro ha qualche dubbio in più sulla trequarti dove potrebbe schierare uno tra il fantasista Samardzic e il più duttile ed esperto Pasalic, oppure rilanciare l’opzione Zalewski, schierato in questo ruolo tra dicembre e gennaio durante l’assenza di Lookman per la Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta all’esame Lazio: caccia ai tre punti per proseguire la rincorsa ad un piazzamento europeo

Approfondimenti su atalanta esame

Mercoledì sera, l’Atalanta torna in campo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise.

Questa sera le squadre italiane scendono in campo per l’ultimo turno della fase a gironi.

Ultime notizie su atalanta esame

Argomenti discussi: Primavera 1. La Lazio si prende i tre punti nel finale contro l'Atalanta: highlights (video); Coppa Italia, le date delle due semifinali di andata Como-Inter e Lazio-Atalanta; Koopmeiners all'esame della cura Spalletti: occasione da titolare contro il suo passato in Atalanta-Juventus; Pronostico Lazio-Atalanta: Analisi e Formazioni.

Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partitaI biancocelesti tornano in campo all'Olimpico contro la Dea di Palladino dopo il successo in Coppa Italia. Sarri senza Pedro e Zaccagni infortunati e Romagnoli squalificato. romatoday.it

Lazio, all'Olimpico arriva il muro Atalanta: serve una prova di maturitàRASSEGNA STAMPA - L’Atalanta arriva all’Olimpico con numeri, fiducia e ambizioni alte, pronta a misurarsi con la Lazio anche in vista del doppio fronte della Coppa ... lalaziosiamonoi.it

Inizia la settimana più intensa della stagione Il Crotone apre il suo tour de force contro l’Atalanta Under 23 Tre partite in sette giorni, tante risposte attese e il primo vero esame per il progetto di mister Longo Attenzione, intensità e maturità: gli squali - facebook.com facebook

BREAKING - Tegola #DeKetelaere per l’ #Atalanta: l’infortunio è serio! Ecco l’esito degli esami shorturl.at/0lGdY x.com