Vis Casilina calcio il presidente Gagliarducci | Bella partecipazione per l’evento dell’Epifania

La Vis Casilina ha inaugurato il 2026 con l’evento dell’Epifania, rinviato a causa del maltempo e poi celebrato giovedì scorso. Il presidente Gagliarducci ha commentato la buona partecipazione, sottolineando l’importanza di momenti condivisi per rafforzare il senso di comunità. L’evento ha visto la presenza di un’attrice che ha interpretato la Befana, atterrata con un elicottero e accolta con entusiasmo dai partecipanti.

Roma – Si è aperto con una bella festa dell'Epifania il 2026 della Vis Casilina. L'evento, programmato per lo scorso 6 gennaio e slittato per il maltempo, è stato celebrato giovedì scorso: la Befana (interpretata da una consigliera municipale) è scesa dal cielo con l'elicottero, atterrando sul campo "De Fonseca" per la gioia dei tanti bambini presenti che hanno ricevuto delle calzette in dono e si sono messi in fila per uno scatto fotografico: "E' la prima volta che organizziamo direttamente questo evento e siamo molto contenti per la riuscita e la partecipazione – dice il presidente Enrico Gagliarducci – Erano presenti non solo i bambini della Scuola calcio e le loro famiglie, ma anche tante persone del quartiere, tra cui due consiglieri del Municipio VI e il presidente e alcuni membri del centro anziani Collina della Pace.

