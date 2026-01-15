Vis Artena calcio Talone | Con Vis Casilina miglior partita per produzione offensiva

La Vis Artena conquista una vittoria importante contro la Vis Casilina, con un risultato di 3-2. La squadra di mister Aurelio Sarnino ha mostrato miglioramenti nella produzione offensiva, grazie anche alla prestazione di Christian Talone, autore di una doppietta decisiva. Questo successo rappresenta un ulteriore passo avanti nel cammino della Prima categoria, confermando l’impegno e la crescita dell’intero gruppo.

Altri tre passi per la Prima categoria della Vis Artena. I ragazzi di mister Aurelio Sarnino hanno battuto 3-2 la Vis Casilina nel match interno di domenica scorsa in cui il protagonista assoluto è stato Christian Talone Artena (Rm) – Altri tre passi per la Prima categoria della Vis Artena. I ragazzi di mister Aurelio Sarnino hanno battuto 3-2 la Vis Casilina nel match interno di domenica scorsa in cui il protagonista assoluto è stato Christian Talone, trequartista classe 2003 e autore della doppietta che ha aperto il match: “È stata una partita complicata sin dall’inizio anche se l’abbiamo sbloccata presto con i miei due gol, poi non ci è stato assegnato un rigore e loro hanno realizzato il 2-1. 🔗 Leggi su Romatoday.it

