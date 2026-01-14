Sampdoria-Virtus Entella ventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, valida per la ventesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. La gara, che si svolgerà in Liguria, mette di fronte due team distanziati di soli due punti in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby ligure pone di fronte due squadre in lotta per la salvezza e seperate da due punti, con i blucerchiati che dovranno tentare il sorpasso sui biancocelesti. Sampdoria-Virtus Entella si giocherà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 17 punti fatti, 4 vittorie, 27 reti subite e soltanto 19 fatte: questo il bottino raccolto nel girone d'andata dai blucerchiati, attualmente in zona playout e dunque a rischio retrocessione. Nell'ultimo turno di campionato la squadra di Foti-Gregucci ha perso sul campo dell'Avellino, ma i due precedenti successi consecutivi lasciano qualche speranza in vista del match contro l'Entella.

Sampdoria, in chiusura Palma e Viti: corsa contro il tempo per convocarli con l'Entella - Il centrale ex Fiorentina si è convinto dopo alcune riflessioni personali, mentre Palma è in arrivo da Udine in mattinata La Sampdoria potrebbe a breve iniziare a colmare una delle lacune più evidenti ... msn.com

Sampdoria Virtus Entella, continua la preparazione in vista dell’anticipo casalingo del venerdì sera: seduta tecnico-tattica per i blucerchiati - Sampdoria Virtus Entella, continua la preparazione in vista dell’anticipo casalingo del venerdì sera: seduta tecnico- sampnews24.com

CAMBIO MODULO IN ARRIVO Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'attuale 3-5-2 con cui viene schierata la Sampdoria non sarebbe più funzionale, soprattutto con i nuovi arrivi. Per questo motivo, nel prossimo match contro la Virtus Entella po facebook

VIRTUS ENTELLA 1X0 MONZA (84' Andrea Franzoni). AVELLINO 2X1 SAMPDORIA (31' Martin Palumbo, 51' Gennaro Tutino; 85' Massimo Coda). SÜDTIROL 2X1 SPEZIA (34' Emanuele Pecorino, 51' Raphael Kofler; 31' Vanja Vlahovic). x.com

