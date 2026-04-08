Virtuoso accelera sul lusso | nuovi vertici per scalare il mercato

Virtuoso ha annunciato cambiamenti nella propria struttura di leadership con la promozione di Brad Bourland a presidente e l’assunzione di Tristan Dowell come nuovo responsabile commerciale. Queste decisioni fanno parte di una strategia per espandere la presenza nel segmento del lusso. La società ha comunicato ufficialmente le nomine attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Virtuoso ha appena ridefinito la propria struttura di comando attraverso la promozione di Brad Bourland a presidente e l’ingresso di Tristan Dowell come responsabile commerciale. Il consorzio di agenzie di viaggio ha deciso di creare due nuovi ruoli dirigenziali per accelerare la propria espansione. L’operazione vede il passaggio di Bourland alla presidenza, mentre Dowell assume la guida dell’area commerciale. Un cambio di rotta tra leadership interna ed esperienza esterna. Brad Bourland assume il timone della presidenza dopo aver coordinato le operazioni del gruppo dal 2020. Per garantire una transizione fluida, l’attuale presidente continuerà a gestire i compiti di direttore operativo finché non verrà individuata una figura sostitutiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtuoso accelera sul lusso: nuovi vertici per scalare il mercato Leggi anche: Montopoli accelera sul digitale: nuovi pc e nuovi servizi per favorire efficienza e trasparenza Leggi anche: Un’impresa su cinque guidata da donne. Ma solo il 27% riesce a scalare i vertici