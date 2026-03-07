Un’impresa su cinque guidata da donne Ma solo il 27% riesce a scalare i vertici

In Bergamasca ci sono 17.478 aziende guidate da donne, con un aumento dello 0,8% rispetto al passato. Di queste, solo il 27% riesce a raggiungere i livelli più alti della gestione. Il settore dei servizi rappresenta la maggior parte di queste imprese femminili. Questi dati sono stati diffusi attraverso un'analisi che mette in evidenza la presenza e la crescita delle imprese a conduzione femminile nella provincia.

L’ANALISI. In Bergamasca si contano 17.478 aziende «rosa», in crescita dello 0,8%. Il settore di punta resta quello dei servizi. In aumento le società fondate da extracomunitarie. Su L’Eco di Bergamo del 7 marzo due pagine di storie al femminile. Continua a crescere l’imprenditoria femminile in terra orobica, ma ai posti di comando le donne sono ancora poche. È il quadro che emerge dai dati della Camera di commercio di Bergamo, secondo cui, nel 2025, le imprese femminili - realtà in cui la presenza di donne negli organi di controllo e nelle quote di proprietà supera il 50% - raggiungono quota 17.478 (più 0,8% rispetto al 2024). Nello specifico, il 77,8% delle imprese femminili è a partecipazione esclusiva di donne, il 17% presenta una forte partecipazione femminile (più del 60%) e il restante 5% una partecipazione maggioritaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

