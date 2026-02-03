Montopoli accelera sul digitale | nuovi pc e nuovi servizi per favorire efficienza e trasparenza
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha avviato una grande spinta verso il digitale. Con oltre 400mila euro di investimenti, finanziati dai fondi del PNRR, l’amministrazione ha iniziato a rinnovare i servizi e migliorare l’efficienza. Nuovi computer e strumenti digitali sono stati messi a disposizione degli uffici, con l’obiettivo di semplificare le pratiche e aumentare la trasparenza. La svolta digitale mira a rendere più veloci e accessibili i servizi per cittadini e imprese.
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno accelera sulla transizione digitale. Grazie a un massiccio piano di investimenti finanziato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), negli ultimi mesi l’amministrazione ha messo in campo oltre 400mila euro per trasformare radicalmente il.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Montopoli Val d'Arno
LBA punta sulla spinta digitale: LBATV supera quota 40mila abbonati e accelera su nuovi device
Giustizia Digitale: servizi più rapidi e accessibili grazie a due nuovi protocolli d’intesa
Oggi in Municipio sono stati presentati due nuovi protocolli d’intesa volti a potenziare la Giustizia Digitale, migliorando l’accessibilità e la rapidità dei servizi.
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.