Montopoli accelera sul digitale | nuovi pc e nuovi servizi per favorire efficienza e trasparenza

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha avviato una grande spinta verso il digitale. Con oltre 400mila euro di investimenti, finanziati dai fondi del PNRR, l’amministrazione ha iniziato a rinnovare i servizi e migliorare l’efficienza. Nuovi computer e strumenti digitali sono stati messi a disposizione degli uffici, con l’obiettivo di semplificare le pratiche e aumentare la trasparenza. La svolta digitale mira a rendere più veloci e accessibili i servizi per cittadini e imprese.

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno accelera sulla transizione digitale. Grazie a un massiccio piano di investimenti finanziato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), negli ultimi mesi l'amministrazione ha messo in campo oltre 400mila euro per trasformare radicalmente il

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.

