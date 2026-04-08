È stato ripristinato il Comitato toscano dedicato alla violenza di genere, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di sostegno e prevenzione. I rappresentanti di alcuni enti hanno sottolineato l’importanza di creare una rete unitaria per tutelare le donne vittime di violenza. La ripresa delle attività segue un periodo di sospensione, con l’intento di coordinare interventi più efficaci sul territorio.

FIRENZE – Fare fronte comune per arginare un fenomeno che continua a presentare contorni allarmanti. Nel pomeriggio di ieri, gli spazi della Presidenza della Regione hanno ospitato la seduta inaugurale – per l’attuale mandato amministrativo – del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere. Il vertice, convocato dall’assessora alle Pari opportunità Cristina Manetti, ha visto la partecipazione dell’assessora al Diritto alla salute Monia Monni e ha riunito attorno allo stesso tavolo l’intera filiera istituzionale e sociale impegnata sul territorio: dai rappresentanti di Comuni, Province, Questure e Prefetture, fino agli operatori dei centri antiviolenza e delle strutture dedicate al recupero degli uomini maltrattanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Violenza di genere, riparte il Comitato toscano. Manetti e Monni: “Fare rete per proteggere le donne”

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