Referendum Locati Comitato No | Sorteggio del Csm pericoloso per le donne nega la rappresentanza di genere

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giudice della Corte d'Appello di Torino, Giulia Locati, ha commentato in un'intervista a Fanpage.it la proposta di introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm) prevista dalla riforma Nordio. Secondo Locati, questa modifica potrebbe mettere a rischio la rappresentanza di genere, sollevando preoccupazioni sullo squilibrio tra i ruoli e le quote di donne nel sistema giudiziario.

In un'intervista a Fanpage.it la giudice della Corte d'Appello di Torino Giulia Locati (Comitato Giusto dire NO) spiega cosa succederebbe introducendo il sistema del sorteggio del Csm previsto dalla riforma Nordio: "Introdurre il sorteggio è anche molto pericoloso per la rappresentanza di genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

J-Ax sulla rappresentanza di genere a Sanremo 2026: “Conti non sceglie più uomini, dovete streammare più donne”J-Ax, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso in merito alla rappresentanza di genere del Festival di Sanremo 2026, aprendosi anche a una...

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no

Altri aggiornamenti su Referendum Locati Comitato No 8220...

Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum, sì e no a confronto su separazione e Csm; Referendum Giustizia, le ragioni del No su Csm e autonomia; Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no.

sorteggio del csm referendum locati comitato noReferendum, Elio Vito: «Separazione carriere falso problema, dannoso il sorteggio per il Csm»Una storia iniziata con i radicali e proseguita con Forza Italia nel segno del garantismo. Eppure al referendum sulla Giustizia voterà «no». Può sembrare un ... ilmattino.it

sorteggio del csm referendum locati comitato noReferendum sulla giustizia, cosa prevede la riforma: dal doppio Csm al sorteggio dei membriIl 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare sulla revisione di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura. Ecco cosa cambierebbe se la riforma venisse approvata ... dire.it

Trova facilmente notizie e video collegati.