Referendum Locati Comitato No | Sorteggio del Csm pericoloso per le donne nega la rappresentanza di genere

La giudice della Corte d'Appello di Torino, Giulia Locati, ha commentato in un'intervista a Fanpage.it la proposta di introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm) prevista dalla riforma Nordio. Secondo Locati, questa modifica potrebbe mettere a rischio la rappresentanza di genere, sollevando preoccupazioni sullo squilibrio tra i ruoli e le quote di donne nel sistema giudiziario.

In un'intervista a Fanpage.it la giudice della Corte d'Appello di Torino Giulia Locati (Comitato Giusto dire NO) spiega cosa succederebbe introducendo il sistema del sorteggio del Csm previsto dalla riforma Nordio: "Introdurre il sorteggio è anche molto pericoloso per la rappresentanza di genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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