L’altro giorno di Pasqua a Brescia, una donna è stata aggredita dall’ex al parco. L’uomo, descritto come violento e uso di droghe, l’ha seguita e poi colpita con calci e pugni, causando traumi sufficienti a richiedere un ricovero ospedaliero. La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini.

Brescia – La segue al parco e poi la aggredisce brutalmente, facendola finire in ospedale. È successo l’altro ieri, giorno di Pasqua, a Brescia, dove una donna è finita nel mirino del suo ex, un uomo violento e avvezzo all’uso di droghe che l’ha brutalmente picchiata e presa a calci e pugni. L’autore dell’aggressione è un quarantacinquenne calabrese, pregiudicato, raggiunto e arrestato dalla polizia di Stato. L’allarme. L’allarme è scattato quando la vittima, in lacrime, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, riferendo di essere stata pestata dall’ex. Immediato l’intervento degli agenti della Squadra Volante. Con in mano la descrizione fatta dalla donna – che era sotto shock, con addosso i segni evidenti del pestaggio – gli agenti hanno subito avviato le ricerche dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violento e drogato, aspetta l’ex al parco e la pesta a sangue

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