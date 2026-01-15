Un uomo è stato arrestato a Ravenna in seguito a episodi di violenza legati a gelosia ossessiva. La vicenda, che ha coinvolto minacce e aggressioni fisiche, non è stata classificata come maltrattamento, ma evidenzia comportamenti violenti e insistenti all’interno di una relazione breve. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per tutelare la vittima e prevenire ulteriori escalation.

Ravenna, 15 gennaio 2025 – Episodi di gelosia ossessiva, minacce ripetute, violenze fisiche e un’escalation che, nel tempo, ha trasformato una relazione sentimentale, per quanto breve, in un incubo. È questo il quadro che emerge dall’ordinanza firmata dal gip Federica Lipovscek, che ha disposto una misura cautelare nei confronti di un 29enne, origini bulgare e residente a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), arrestato e ora indagato per lesioni aggravate e minacce aggravate ai danni dell’ex fidanzata. I fatti si sono consumati a Madonna dell’Albero, frazione di Ravenna. La vittima è una giovane italiana che ha raccontato di aver avuto una relazione iniziata nel giugno 2024 e da lei interrotta pochi giorni fa proprio a causa degli atteggiamenti violenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiata a sangue per gelosia: arrestato l’ex violento, ma non è maltrattamento

Leggi anche: Calci, pugni e testate alla moglie, sangue sulle pareti: marito violento arrestato

Leggi anche: Lite per gelosia, picchia la moglie. Marito violento finisce in carcere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Picchiata a sangue per gelosia: arrestato l’ex violento, ma non è maltrattamento.

Lecce, picchiata e strangolata dal compagno: 52enne si salva rifugiandosi dai vicini. Arrestato un 40enne - La donna, con il volto tumefatto e segni di strozzamento, è riuscita a chiamare il 112 dopo essere fuggita. lagazzettadelmezzogiorno.it

Picchiata a sangue dal compagno, salvata dai carabinieri. La donna 38enne, al culmine dell'ennesima lite, è riuscita a chiamare gli uomini dell'Arma. Lui, 48enne pregiudicato, è stato portato in carcere a Mantova. #carabinieri #gazzuolo #maltrattamenti facebook

Picchiata a sangue dall'ex, muore dopo 10 giorni di agonia x.com