Violenta rissa in strada in 4 se le danno di santa ragione e vengono denunciati
Nella città di Maddaloni, quattro uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo una lite scoppiata in strada nei giorni scorsi. L'episodio ha coinvolto tutte e quattro le persone, che si sono affrontate con violenza. Gli agenti sono intervenuti sul luogo e hanno identificato i partecipanti, portandoli alle formalità di rito. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.
La Polizia di Stato ha denunciato quattro uomini, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Maddaloni.Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, intervenuti a seguito della segnalazione di una lite violenta in strada, hanno trovato i quattro uomini – di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Momenti di tensione nel giorno di Pasquetta a Vittoria, dove una violenta rissa tra giovani è scoppiata nel pomeriggio in Piazza del Popolo, nel cuore della città, seminando paura tra passanti e residenti. ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO # - facebook.com facebook
Provvedimento della Questura dopo la violenta rissa del 1° marzo: un arresto anche per tentato omicidio e indagini sullo sfondo dello spaccio. x.com