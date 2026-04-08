Violenta rissa in strada in 4 se le danno di santa ragione e vengono denunciati

Nella città di Maddaloni, quattro uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo una lite scoppiata in strada nei giorni scorsi. L'episodio ha coinvolto tutte e quattro le persone, che si sono affrontate con violenza. Gli agenti sono intervenuti sul luogo e hanno identificato i partecipanti, portandoli alle formalità di rito. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.