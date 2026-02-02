Sfigura un connazionale con una bottigliata al volto 30enne rintracciato e portato in carcere

La polizia di Ancona ha arrestato un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, che doveva scontare oltre tre anni di carcere. Era stato condannato per minacce e lesioni aggravate, reati commessi in passato. L’uomo è stato rintracciato ieri e portato in cella, dopo aver aggredito un connazionale con una bottigliata al volto.

Doveva già scontare una condanna definitiva di oltre tre anni per i reati di minacce e lesioni aggravate. Si era rifugiato in un'abitazione, dove aveva cercato di lavare i vestiti insanguinati dopo l'aggressione Il 30enne è stato identificato a seguito dell’aggressione avvenuta ieri pomeriggio ai danni di un connazionale presso il parco di via Ragusa. Nel corso del litigio, poi passato alle vie di fatto, una delle due persone coinvolte era stato colpito dall'altro con una bottiglia di vetro, riportando una lesione permanente al viso, con prognosi di 30 giorni e ricovero presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Bangladesh Firenze, tentata rapina con bottigliata al volto: fermato peruviano Scappa dall’affidamento terapeutico, rintracciato e portato in carcere Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ancona Bangladesh Argomenti discussi: Ecco come la francese Renault produrrà droni militari.

