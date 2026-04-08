Viola ripetutamente i domiciliari per droga 19enne di Anagni trasferito in carcere

Un ragazzo di 19 anni di Anagni è stato trasferito in carcere dopo aver più volte violato le restrizioni ai domiciliari a causa di problemi legati alla droga. La decisione è stata presa in seguito a ripetute infrazioni alle disposizioni legali, che hanno portato alla revoca della misura alternativa. L'intera vicenda si è conclusa con il suo ingresso nel carcere.

L'insofferenza alle regole imposte dalla legge gli è costata il trasferimento diretto dietro le sbarre. Nei giorni scorsi, i militari dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Morolo, viola ripetutamente i domiciliari, 47enne finisce in carcere.I Carabinieri della Stazione di Morolo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 47enne del posto, già noto alle forze... Isola d'Elba | Viola ripetutamente gli arresti domiciliari, 45enne in carcereIl giudice ha decise di inasprire la misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per reati contro la persona e connessi a sostanze... Temi più discussi: Ragusa- Viola ripetutamente i domiciliari: braccialetto elettronico per 23enne; Furto da Viola Parrucchieri. Arrestato un 30enne; Fiorente attività di spaccio a Rosolini: 3 arresti; Pozzallo- Genitori in balia del figlio: li picchiava per avere soldi. Braccialetto elettronico a Ragusa: arrestato viola i domiciliariApplicato il braccialetto elettronico a Ragusa per un 23enne tunisino. Violava ripetutamente i domiciliari: revocato anche il permesso di lavoro. quotidianodiragusa.it Viola ripetutamente gli arresti domiciliari e finisce in carcereUn uomo di 33 anni a seguito di varie e ripetute violazioni degli arresti domiciliari viene portato in carcere. newsicilia.it Ravenna, ha il daspo urbano, ma lo viola ripetutamente: 19enne in carcere - facebook.com facebook