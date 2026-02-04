Morolo viola ripetutamente i domiciliari 47enne finisce in carcere

I Carabinieri di Morolo hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato più volte i domiciliari. Dopo aver ricevuto l’ordine di carcerazione, lo hanno portato in carcere. L’uomo aveva continuato a uscire di casa nonostante le restrizioni.

I Carabinieri della Stazione di Morolo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 47enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Morolo 47 Isola d'Elba | Viola ripetutamente gli arresti domiciliari, 45enne in carcere Questa mattina, un uomo di 45 anni è finito in carcere sull’Isola d’Elba. Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: finisce in carcere Un uomo di 36 anni è stato trasferito in carcere a Capanne dopo che il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Morolo 47 Viola ripetutamente i domiciliari, finisce in carcere a CrotoneUn cinquantunenne di Cutro, in provincia di Crotone, è stato trasferito in carcere dai Carabinieri dopo aver violato ripetutamente i domiciliari. I militari, attraverso continue attività di controllo ... ansa.it Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieriStava scontando una pena di quasi 28 anni in ordine ai reati di violazione della legge sugli stupefacenti, violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, evasione, truffa, ricettazione, ... ilrestodelcarlino.it Extra Tv. . MOROLO: VIOLA I DOMICILIARI, FINISCE IN CARCERE - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.