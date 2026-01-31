Isola d' Elba | Viola ripetutamente gli arresti domiciliari 45enne in carcere

Questa mattina, un uomo di 45 anni è finito in carcere sull’Isola d’Elba. Era agli arresti domiciliari, ma ha più volte violato le restrizioni imposte dal giudice. Per questi motivi, le autorità hanno deciso di trasferirlo in prigione. L’uomo era stato messo agli arresti domiciliari per sospetti legati a droga e reati contro la persona.

Il giudice ha decise di inasprire la misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per reati contro la persona e connessi a sostanze stupefacemti Agli arresti domiciliari ci era finito in conseguenza della misura cautelare imposta dal giudice per presunti reati connessi a sostanze stupefacenti e contro la persona. Nonostante le disposizioni del tribunale, però, un 45enne residente all'Isola d'Elba, come verificato dai carabinieri della compagnia di Portoferraio, ha più volte violato il provvedimento dell'autorità giudiziaria, rendendosi per altro protagonista di ulteriori crimini.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Isola dElba Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, trentenne in carcere Un uomo di 30 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte evaso. Isola d'Elba, evade dagli arresti domiciliari durante le feste: denunciato 35 enne Durante le festività, i controlli dei carabinieri sull’Isola d’Elba hanno portato alla denuncia di un 35enne per evasione dagli arresti domiciliari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Isola dElba Argomenti discussi: 45enne viola gli arresti domiciliari, trasferito presso la casa circondariale di Livorno; Emiliano Dominici presenta i suoi libri al Cecioni; Colpo salvezza Cagliari al Franchi, Fiorentina battuta 2-1; L'Anima della Viola: tra lirismo romantico e modernità strutturale. Isola d'Elba, vacanze, info, foto e curiosità - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.