Carnevale e San Valentino | Fiera del Vintage due giorni tra moda e gastronomia irresistibili

La Fiera del Vintage a Caserta torna a sostituire i soliti festeggiamenti con due giorni dedicati a moda e cibo. La città si riempie di appassionati che cercano abiti d’epoca e specialità gastronomiche, creando un’atmosfera vivace e colorata. Sono centinaia i visitatori che affollano gli stand, tra musica, scambio di idee e acquisti. La fiera si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama rivivere il passato e festeggiare con stile.

Fiera del Vintage a Caserta: un Evento Imperdibile per San Valentino e Carnevale. Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud ospiterà la XXII edizione della Fiera del Vintage, un evento che unisce il romanticismo di San Valentino all'atmosfera festosa del Carnevale. Questo appuntamento è dedicato a tutti coloro che amano il fascino del passato e desiderano scoprire tesori unici, dall'abbigliamento vintage agli oggetti da collezione. L'evento promette di attrarre appassionati e curiosi da ogni angolo del territorio, offrendo un'esperienza immersiva che esplora la bellezza e la creatività del vintage.

La XXII Fiera del Vintage torna nel weekend di San Valentino, portando in scena abiti, oggetti e ricordi di un passato che non passa mai di moda.

