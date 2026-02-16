Roma | Vintage Market raddoppia creatività e sostenibilità a San Paolo a partire da febbraio 2026

Roma, con il Vintage Market che si svolge nel quartiere San Paolo, ha deciso di raddoppiare le date a partire da febbraio 2026. L’evento, che propone oggetti d’epoca e prodotti artigianali, attirerà ancora più appassionati e curiosi, portando in strada un’ampia varietà di bancarelle. Per questa occasione, i organizzatori hanno previsto un aumento di stand e iniziative legate alla sostenibilità e alla creatività locale, con il mercato che si terrà il 21 e 22 febbraio.

Roma si Riveste di Nostalgia e Creatività: Il Vintage Market Raddoppia nel Quartiere San Paolo. Il più grande mercato vintage e artigianale di Roma torna a infiammare il quartiere San Paolo questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. L'ex deposito ATAC in via Alessandro Severo 48 si trasformerà in un vivace centro di scambio e incontro, accogliendo duecento espositori da tutta Italia e offrendo un'ampia gamma di prodotti unici, laboratori creativi e intrattenimento per tutte le età. L'evento, che si consolida come punto di riferimento per la sostenibilità e il recupero del passato, si ripeterà anche a marzo e aprile, con una declinazione dedicata al modernariato a maggio.