Domenica 29, dalle 7 alle 13, si svolgerà la nuova edizione del ‘Mercatino Baurese’ presso il Borgo degli Olivetani di Baura. La manifestazione prevede l’esposizione e la vendita di oggetti vintage, prodotti di hobbisti e piante, con diverse aree dedicate a mostre, commercio e distribuzione. La viabilità nella zona sarà modificata in occasione dell’evento.

Durante la manifestazione, che prevede la presenza di oltre 100 bancarelle, sono previste modifiche alla viabilità per tutta la mattinata. In particolare, dalle 6 alle 14, verrà istituito il divieto di circolazione e di fermata nel tratto compreso tra via dell'Unione e via Malfatti. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sangue sulle strade, l'auto sbanda e finisce contro un albero: un morto. Chi è la vittima Battiti Live, la città si gode il successo: piazza piena, 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Dagli oggetti vintage alle piante: torna il ‘Mercatino Baurese’ e cambia la viabilità

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