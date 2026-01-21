America’s Cup 2027 ufficiale la data d’inizio a Napoli! Presentate le cinque squadre con Luna Rossa

È stato annunciato che l'America’s Cup 2027 si terrà a Napoli, con inizio previsto per il 10 luglio 2027. Sono state presentate le cinque squadre partecipanti, tra cui Luna Rossa, e il conto alla rovescia è partito ufficialmente. La competizione vedrà i primi due Match Race tra Emirates Team New Zealand e lo sfidante vincitore del torneo di selezione.

-535 giorni. Comincia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in vista della 38ma America's Cup, che comincerà sabato 10 luglio 2027 con i primi due Match Race tra i campioni in carica di Emirates Team New Zealand ed i vincitori del torneo di selezione tra gli sfidanti. La Coppa America di vela si svolgerà per la prima volta nella storia in Italia, infatti sarà il Golfo di Napoli ad ospitare le regate della competizione sportiva più antica al mondo. Stamattina il Palazzo Reale di Napoli ha fatto da cornice alla presentazione delle cinque squadre fondatrici della neonata America's Cup Partnership e che prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa: Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda), Athena Racing (Gran Bretagna), Luna Rossa (Italia), Tudor Team Alinghi (Svizzera) e K-Challenge (Francia).

