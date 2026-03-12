Napoli ha già ottenuto una presenza simbolica nell’America’s Cup 2027, con il nome della città visibile sulla barca dei campioni. La partecipazione della squadra italiana, che rappresenta Napoli, è stata annunciata ufficialmente, rendendo la città protagonista di questa edizione della celebre regata internazionale. La competizione si terrà nel 2027, ma l’attenzione si concentra già su questa prima conferma.

Napoli entra simbolicamente nella America's Cup 2027 ancora prima dell'inizio della competizione. Come racconta Repubblica, la città partenopea compare già sulla nuova barca di Emirates Team New Zealand, il team campione in carica che difenderà il trofeo nella prossima edizione della Coppa. Secondo quanto racconta Repubblica, il nuovo AC75 del team neozelandese, chiamato Taihoro, è stato rimesso in acqua ad Auckland con una livrea speciale. Sui foil, le due ali laterali della barca, compare infatti la scritta "Napoli" in bianco su sfondo azzurro.

© Napolipiu.com - America’s Cup 2027, Napoli già protagonista: il nome della città sulla barca dei campioni

