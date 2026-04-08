Vinitaly 2026 il Piemonte schiera 108 aziende | arriva il nuovo osservatorio per i mercati esteri

Alla 58ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona Fiere dal 12 al 15 aprile, il Piemonte partecipa con uno spazio di 700 metri quadrati e una delegazione composta da 108 aziende. Quest’anno, viene istituito anche un nuovo osservatorio dedicato ai mercati esteri, volto a monitorare le tendenze e le opportunità di export del settore vitivinicolo regionale. La manifestazione si svolge come ogni anno con la presenza di operatori e produttori da tutta Italia.

Anche quest'anno il Piemonte sarà presente alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona Fiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile, con uno spazio di 700 metri quadrati e una delegazione di 108 aziende. Lo stand, allestito nel padiglione 10 e curato dalla direzione agricoltura della regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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