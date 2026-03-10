Vinitaly 2026 sviluppa nuovi mercati Nasce il nuovo padiglione totalmente Xcellent Spirits
Vinitaly 2026 si prepara a rafforzare il proprio ecosistema di business con l’apertura di un nuovo padiglione chiamato Xcellent Spirits. La 58ª edizione, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile, vedrà il debutto di questo format B2B completamente rinnovato, con l’obiettivo di sviluppare nuovi mercati e offrire opportunità di incontro tra operatori del settore.
Vinitaly 2026 sviluppa il proprio ecosistema di business e inaugura il nuovo Xcellent Spirits, un format B2B totalmente rinnovato che debutterà nella 58^ edizione, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Un progetto strutturale che segna l’ingresso dei distillati all’interno di Vinitaly, con un padiglione interamente dedicato. Per Gianni Bruno, direttore generale vicario di Veronafiere: “Xcellent Spirits rappresenta l’avvio di un piano strategico pluriennale con cui Vinitaly intende valorizzare il settore, integrandolo stabilmente nella piattaforma fieristica. Un nuovo assetto pensato per svilupparsi nel tempo, in risposta all’evoluzione dei consumi e alla crescente rilevanza internazionale del comparto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
