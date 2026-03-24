Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna in città un marchio storico ed è quello della Cantina del Taburno che presenta il suo nuovo punto vendita in via Compagna, in prossimità della stazione Centrale di Benevento. Un luogo accogliente, colorato con le tonalità della storica cantina sannita, quelle che rappresentano le terre del Taburno dalle quali far emergere i colori di riferimento dei vigneti, degli oliveti e dei frumenti. Colori messi a rappresentare una collina reale definita dalle sole tonalità originali: semplice, di impatto e facilmente identificabile. Questo il biglietto d’ingresso nella struttura che promette di assecondare i palati e le tasche di chiunque voglia fare un giro all’interno di una vera e proprie boutique del sapore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Ritorna in città il punto vendita a firma ‘Cantina del Taburno’: la boutique dei sapori

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