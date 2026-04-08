Vincenzo Berti, partito come rappresentante di un concorso di bellezza scolastica, ha poi avviato un’attività nel settore degli eventi. Il 9 luglio prossimo, organizza un concerto che vedrà esibirsi i Duran Duran a Caserta. La sua carriera ha visto un passaggio dalla passione per l’arte alla gestione di grandi manifestazioni musicali.

Da “Miss Scuola” alla produzione di grandi eventi: la storia di un imprenditore che il 9 luglio prossimo porterà i Duran Duran a suonare a Caserta. Siamo nel 1987: un giovane studente, insieme al suo compagno di banco, immagina di organizzare un concorso di bellezza tra le scuole superiori della provincia di Latina. Non è solo un gioco o un passatempo, ma già il segnale di una propensione verso il mondo dello spettacolo, dell’organizzazione e della relazione con il pubblico. Nasce così “Miss Scuola”, un’iniziativa che negli anni avrebbe visto emergere volti come Janira Maiello e Manuela Arcuri. Da quell’idea sono passati quasi quarant’anni. Quel ragazzo è oggi Vincenzo Berti, uno dei principali organizzatori e produttori di eventi in Italia, fondatore dell’agenzia Ventidieci. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Vincenzo Berti: quando l’imprenditoria sposa la passione e l’arte

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