Giuseppe Verdi li ha fatti incontrare e loro hanno ricambiato con un amore immenso: sono i protagonisti del film documentario statunitense Viva Verdi!, regia di Yvonne Russo, prodotto da Christine La Monte. Un gioiello cinematografico che intreccia gli ospiti della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano e la tenacia di queste due artiste a cui si sono aggiunti, fra gli altri, Nicholas Pike compositore che per la miglior canzone originale (il brano Sweet Dreams of Joy) è candidato agli Oscar 2026, e il filmaker Federico Rodelli, unico producer italiano che con la nomina del brano di Pike sarà presente alla notte di Los Angeles. Il film – girato anche a Parma, Busseto – ha debuttato al Woodstock Film Festival nel 2024 e adesso è atteso nelle sale italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Viva Verdi!“ in nomination: "Resilienza e passione. Quando l’arte non ha età"

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